Fino a dove possono arrivare i missili iraniani? Il commento di Crosetto | Sull’Oceano Indiano un test fallito a metà

Il ministro della Difesa ha commentato sui social le recenti notizie riguardanti i test missilistici iraniani. Ha affermato che in Oceano Indiano si è verificato un test fallito a metà. Le sue parole sono state pubblicate a seguito di osservazioni sulle capacità dei missili iraniani. La discussione riguarda specificamente le prestazioni di questi sistemi di armamento e i risultati di un test effettuato in quella regione.

Il ministro della Difesa Guido Crosetto è intervenuto sui social per rispondere alle osservazioni relative alle capacità missilistiche iraniane. “Non sono smentite come lei potrebbe capire con facilità. Si tratta di un test. Fallito a metà. Non avere in dotazione non significa essere alla ricerca. Purtroppo”. Così su X il ministro della Difesa replicando al post di un utente, Ciro Nappi, che, a proposito dei missili iraniani diretti alla base Usa sull’isola di Diego Garcia, aveva scritto «Fino a qualche giorno fa si diceva: «Non credo che i missili iraniani possano arrivare fino in Sicilia’. Parole smentite nella nottata, visto che due missili (uno distrutto, l’altro ha subito un malfunzionamento) erano in rotta verso la base aerea di Diego Garcia, a circa 4. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Fino a dove possono arrivare i missili iraniani? Il commento di Crosetto: “Sull’Oceano Indiano un test fallito a metà” Articoli correlati Dove possono arrivare missili iraniani: la mappa con le distanze. Sigonella in allerta, faro Nato sul Muos di NiscemiRoma, 3 marzo 2026 – Con la crisi mediorientale la guerra bussa alle porte di casa dell’Europa, molto più vicina rispetto al conflitto ucraino. Leggi anche: Trump lancia l’allarme: “I missili iraniani possono colpire l’Europa”. Ecco fino a dove arrivano Tutti gli aggiornamenti su Fino a dove possono arrivare i missili... Discussioni sull' argomento L'Iran avverte il mondo, missili sulla base nell'Oceano Indiano. Raid a Dimona e Arad, in Israele; Iran, missili verso Diego Garcia. Idf: Possono colpire Roma. Decine di feriti nel sud di Israele; Quei missili che possono arrivare fino a Roma, Londra e Parigi: l'Iran avverte il mondo; L'Iran lancia missili sulla base USA di Diego Garcia: gittata di 3.810 km. "L'Iran ha lanciato un missile balistico intercontinentale a due stadi con una gittata di 4.000 chilometri verso un obiettivo americano sull'isola di Diego Garcia (nell'Oceano Indiano, ndr). Questi missili non erano destinati a colpire Israele. La loro gittata raggiung facebook Speciale – Perché preoccuparsi di due missili nell’oceano Indiano x.com