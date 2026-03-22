Fine di un classico | il car coat detta le nuove regole della mezza stagione

Arriva una novità nel guardaroba di stagione: il car coat, il cappotto di lunghezza media ispirato allo stile militare, sta prendendo il posto del classico trench beige che da sempre domina le mattine frizzanti in città. Questo capo, con linee più strutturate e un carattere deciso, sta cambiando le regole della mezza stagione, affiancandosi o sostituendo il tradizionale trench nel guardaroba di molti.

Life&People.it Nell’aria frizzante delle mattine urbane, il classico trench in gabardine beige rischia di apparire come una scelta fin troppo ovvia, un’uniforme scolastica priva di reale mordente creativo. Gli stili contemporanei necessitano infatti sempre più spesso di una cesura netta, in questo caso ricercando un capospalla di transizione capace di unire l’eleganza rigorosa della sartoria ad una grinta sofisticata. La soluzione proposta per la mezza stagione risponde al nome di car coat – soprabito dritto, nato originariamente per riparare i pionieri dell’automobilismo durante la guida a cielo aperto. La giacca abbandona così la polvere della sua storia funzionale e si afferma come capo statement, un’ alternativa spietata e decisa ai pesi piuma tradizionali. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it © Lifeandpeople.it - Fine di un classico: il car coat detta le nuove regole della mezza stagione Articoli correlati Vino analcolico e calamità naturali, l’Europa detta le regole: ecco le nuove etichette per il vino 0% e i fondi per il climaIl Parlamento europeo ha approvato una nuova normativa per sostenere i produttori contro la crisi e gli eventi meteo estremi. Leggi anche: Lupo, avvistamento a Ponte Sasso. Il sindaco detta nuove regole Fête, Alcool et Millions : Bienvenue dans les coulisses de l’excès Approfondimenti e contenuti su Fine di un classico il car coat detta... Discussioni sull' argomento I developer di The Game of Life 2 rivelano come ci si sente a ridefinire un Classico; Louise Glück, una primavera dopo la fine del matrimonio; Harry Potter e la filosofia, un nuovo classico del pensiero pop; Bernardo Bertolucci. Il Novecento. Primo piano | Una settimana dalla fine dei Giochi. Il ritorno alla normalità e la consapevolezza di avercela fatta facebook Che brutta fine Di Pietro. A ciascuno il contesto che si merita. #iovotoNO x.com