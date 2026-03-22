Fiamme dentro un’abitazione Momenti di grande paura Quattro persone intossicate

Un incendio ha coinvolto un’abitazione, provocando l’intossicazione di quattro persone, tra cui una bambina di sei anni, che sono state portate al Pronto soccorso. Le fiamme hanno causato danni a una stanza dell’appartamento, rendendola inagibile. I soccorsi sono intervenuti rapidamente per gestire la situazione e mettere in sicurezza l’edificio.

Quattro persone intossicate dal fumo, tra cui una bambina di sei anni, e portate al Pronto soccorso, momenti di paura, una stanza dell’appartamento inagibile. E’ il bilancio dell’ incendio scoppiato nella mattinata di ieri in un’abitazione di Gracciano. Ancora da accertare le cause delle fiamme. Sembra che a dare l’allarme sia stata proprio la bimba. Dormiva nella stessa stanza dei genitori, quando a un certo punto è divampato un incendio. Ib babbo, armandosi di secchi d’acqua, lo ha spento in poco tempo. Ma il problema era il fumo. C’erano degli oggetti in plastica nell’appartamento, che attaccati dalle fiamme hanno sprigionato nuvole di fumo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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