Liscate si prepara a vivere due giorni di festa con l’apertura della tradizionale Festa del Perdono, che si svolge tra bancarelle, luna park, trampolieri, sbandieratori e spettacoli vari. La manifestazione, che ha visto il via l’altra sera, raggiunge il suo momento centrale oggi, attirando residenti e visitatori nel centro del paese. La sagra rappresenta una delle principali occasioni di incontro per la comunità locale.

L’apertura l’altra sera e oggi il clou: fra bancarelle e luna park, trampolieri, sbandieratori e spettacoli torna a Liscate la Festa del Perdono, la sagra del paese. È promossa dal Comune con la collaborazione di tante associazioni, "tante le iniziative per colorare il paese - così l’invito a tutta la cittadinanza -: incontriamoci". L’apertura ufficiale è stata venerdì, con il concerto Music Art all’auditorium Etty Hillesum. Ieri la prima giornata piena. In mattinata la tradizionale piantumazione degli alberi per i nuovi nati del paese, al parco Alexander Langer. In palazzina Viotti il laboratorio di pittura "Acquarello di primavera", in piazza san Francesco un torneo di calcio balilla junior. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Festa del Perdono tra spettacoli e bancarelle

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