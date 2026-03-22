Femminicidio di Valentina Sarto Vincenzo Dongellini accusa la donna di avere un coltello e voleva colpirmi

Nell'interrogatorio di convalida sul femminicidio di Valentina Sarto, Vincenzo Dongellini ha affermato che la donna aveva un coltello e voleva colpirlo. La scena si è svolta in una zona residenziale, dove sono stati trovati segni di colluttazione. La polizia ha sequestrato l'arma ritenuta coinvolta, mentre gli investigatori stanno ricostruendo l’accaduto. Dongellini è stato arrestato con l’accusa di omicidio.

Vincenzo Dongellini, il 49enne arrestato per il femminicidio di Valentina Sarto, cerca di scagionarsi sostenendo che anche la moglie avrebbe provato ad accoltellarlo. Lo ha detto di fronte il gip, raccontando la violenta lite sfociata nell’omicidio come un’aggressione reciproca. Una versione non convincente per il giudice, che ha convalidato la custodia cautelare in carcere. La versione di Vincenzo Dongellini Dongellini ha parlato dell’omicidio della moglie, avvenuto in casa a Bergamo il 18 marzo, nell’interrogatorio con il gip Federica Gaudino, alla presenza della legale, l’avvocata Stefania Battistelli e del pm Antonio Mele, al quale la sera dell’arresto non aveva risposto. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Femminicidio di Valentina Sarto, Vincenzo Dongellini accusa la donna di avere "un coltello e voleva colpirmi" Articoli correlati Femminicidio di Valentina Sarto a Bergamo: il marito Vincenzo Dongellini che l’ha uccisa dimesso dall’ospedaleVincenzo Dongellini esce oggi dall'ospedale di Bergamo in cui è ricoverato da ieri per aver tentato il suicidio dopo aver commesso il femminicidio... Femminicidio Valentina Sarto: il marito Vincenzo Dongellini si avvale della facoltà di non rispondere dopo l’arresto. Presidio silenzioso con il sindaco e fiaccolataBergamo, 19 marzo 2026 – Si è avvalso della facoltà di non rispondere Vincenzo Dongellini, il 49enne in carcere a Bergamo per aver ucciso a... Aggiornamenti e notizie su Femminicidio di Valentina Sarto... Temi più discussi: Il femminicidio di Valentina Sarto, uccisa con sei-otto coltellate; Femminicidio Bergamo, il marito portato in carcere; Femminicidio di Valentina Sarto, il dolore della mamma: Lui ti ha tolto la vita senza pietà; Femminicidio di Valentina Sarto, uccisa in casa dal marito. Il nuovo compagno: L’ho vista con i segni delle dita sul collo, ma lei restava perché lui la minacciava. Femminicidio di Valentina Sarto, uccisa in casa dal marito. Il nuovo compagno: «L’ho vista con i segni delle dita sul collo, ma lei restava perché lui la minacciava»41 anni, barista, è stata accoltellata nella casa in cui viveva con Vincenzo Dongellini, con cui si era sposata lo scorso maggio. La mamma: «Scusami se non sono riuscita a proteggerti da lui» ... vanityfair.it Bergamo, femminicidio di Valentina Sarto: convalidato l’arresto del maritoDavanti al giudice Vincenzo Dongellini ha ammesso le sue responsabilità, ma non ha saputo spiegare le motivazioni del suo gesto. L’interrogatorio nel reparto di psichiatria del Papa Giovanni XXIII ... rainews.it Tgr Rai Lombardia. . Bergamo, femminicidio di Valentina Sarto: convalidato l’arresto del marito. Davanti al giudice, Vincenzo Dongellini ha ammesso le sue responsabilità, ma non ha saputo spiegare le motivazioni del suo gesto. L’interrogatorio nel reparto di facebook Il femminicidio di Bergamo, martedì mattina i funerali di Valentina. Oggi il marito sarà interrogato dal gip in carcere, ai pm non aveva risposto #ANSA x.com