Felicitazioni in casa WWE | Angelo Dawkins diventerà papà per la terza volta!

Una nuova famiglia si amplia nel mondo WWE: Angelo Dawkins ha annunciato sui social che aspetta il suo terzo figlio con la moglie Grace Russo. Il wrestler, che recentemente ha partecipato agli house show insieme al partner Montez Ford, ha condiviso la notizia senza specificare ulteriori dettagli. La sua presenza in scena è stata limitata negli ultimi tempi, ma la notizia della futura nascita ha attirato l’attenzione dei fan.

Congratulazioni e auguri anche dalla redazione di Zona Wrestling, con l'auspicio di rivederlo sul ring in occasione degli show italiani di giugno Una bella notizia è arrivata in queste ore da un wrestler WWE. Angelo Dawkins, da tempo fuori dalle scene e utilizzato solo negli house show insieme al tag team partner Montez Ford, ha annunciato sui social che lui e sua moglie Grace Russo sono in attesa del loro terzo figlio. Congratulazioni e auguri anche dalla redazione di Zona Wrestling, con l’auspicio di rivederlo sul ring in occasione degli show italiani di giugno. From running man to man now we switching to zone. Gotta cover 3 now. pic.twitter. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Felicitazioni in casa WWE: Angelo Dawkins diventerà papà per la terza volta! Articoli correlati Leggi anche: Giulia Honegger è incinta, Fedez diventerà papà per la terza volta di una femmina Leggi anche: Fedez papà per la terza volta? La sua risposta