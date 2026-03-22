Fedez spunta un indizio social sulla presunta gravidanza della fidanzata Giulia Honegger – La foto

Un momento di quotidianità, condiviso senza dichiarazioni, potrebbe aver detto tutto. O almeno così è agli occhi dei fan. Fedez ha pubblicato alcune storie Instagram in cui appare sul divano di casa insieme alla compagna Giulia Honegger. Tra abbracci e sorrisi, con il cane Maurizio a muoversi tra loro, è però un dettaglio a catalizzare l’attenzione dei follower, la pancia di Honegger che molti interpretano come il segnale di una gravidanza. Nessuna conferma ufficiale, ma abbastanza per riaccendere i rumors che circolano da settimane. Storia Instagram di Fedez Le indiscrezioni. La coppia, finora, aveva scelto di non commentare le indiscrezioni. 🔗 Leggi su Open.online

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