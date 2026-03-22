Fate attenzione Oroscopo di fine Marzo segno per segno | brutte sorprese in arrivo

Questa settimana lo zodiaco corre come una pista illuminata: c’è chi parte dai blocchi con energia pura e chi, invece, deve ritrovare ritmo e fiducia. Ho ridotto il testo in una versione più scorrevole, mantenendo l’impianto “sportivo” e i punti chiave su amore, amicizia e lavoro, senza perdere il senso generale del messaggio. Non è una gara di velocità per tutti: alcuni segni brillano per slancio e coraggio, altri per pazienza e strategia. L’obiettivo, in ogni caso, è lo stesso: trasformare la settimana in un terreno favorevole, scegliendo bene dove spingere e dove respirare. Ecco la guida segno per segno, in versione “lettura rapida”. Settimana dei 12 segni: energia, relazioni e lavoro. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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