False assunzioni interdizione per dirigente Salerno in servizio all’epoca dei fatti

Il dott. Antonio Amalfitano, attuale Direttore dell’Ispettorato, è stato interdettato dall’incarico a causa di false assunzioni effettuate durante il suo periodo di servizio a Salerno. La decisione è stata presa in relazione a presunti illeciti legati a procedure di assunzione non conformi. La vicenda riguarda specificamente un procedimento legale che coinvolge direttamente il dirigente.

Tempo di lettura: < 1 minuto “Il dott. Antonio Amalfitano, attuale Direttore dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Salerno, si è insediato nell’incarico nel mese di novembre 2025 e, pertanto, è totalmente estraneo ai fatti diffusi alla stampa nella giornata di ieri e riguardanti presunti eventi corruttivi”. Lo precisa in una nota l’ Ispettorato del Lavoro di Salerno, in relazione a quanto reso noto ieri dalla questura di Napoli circa “l’ordinanza di interdizione temporanea dalle attività di qualsiasi pubblico ufficio per la durata di dodici mesi nei confronti del direttore dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro d’Area Metropolitana di Napoli e della Provincia di Salerno”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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