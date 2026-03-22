Falco e Della Rovere si dividono la posta

In una partita equilibrata, Falco e Della Rovere si sono divisi la posta in palio. La formazione di Della Rovere ha schierato Fratini, Tanfani, Ruiu, con Maggiarosa entrato al 43’ del secondo tempo, mentre la squadra di Falco ha visto in campo Franceschetti, Andreoletti, Rossi, con Creatore sostituito a metà ripresa da Massi. La partita si è conclusa con un pareggio tra le due squadre.

della rovere 1 falco 1 DELLA ROVERE: Fratini, Tanfani, Ruiu (43’ st Maggiarosa) Franceschetti, Andreoletti, Rossi, Massi (20’ st Creatore), Biagioli M. (33’ st Antonioni)., El Kheir (7’ st Biagioli T.), Vitali (24’ st Sabatinelli), Carboni. All. Barattini FALCO ACQUALAGNA: Gori, Arradi (48’ st Ferraraccio), Stefani, Marcolini, Smacchia, Vagnini, Romitelli (20’ st Alessandri), Dimuccio (40’ st Gigliucci), Gambelli, Bucefalo, Giacomelli. All. Cappelli Arbitro: Maurizi di Jesi. Reti: 18’ pt Tanfani (rig.), 41’ pt Romitelli Note: espulso al 37’ st Rossi. ORCIANO Della Rovere e Acqualagna si dividono la posta nella combattuta sfida di Terre Roveresche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Falco e Della Rovere si dividono la posta Articoli correlati Sassuolo e Parma si dividono la posta: 1-1 al MapeiReggio Emilia, 3 gennaio 2026 - Sassuolo e Parma inaugurano il 2026 con un pareggio. Parma e Cagliari si dividono la posta in palio: a Folorunsho risponde l'ex OristanioParma - Cagliari 1-1 Marcatori: 18' st Folorunsho, 38' st Oristanio Parma (3-4-2-1): Corvi 6. Una selezione di notizie su Della Rovere Temi più discussi: Marche - Prima Categoria Girone A - Giornata 25 - Della Rovere Calcio vs Falco Acqualagna; Designazioni Arbitri Marche PRIMA CATEGORIA; Prima categoria, il punto. L’Atletico Mondolfo verso lo scontro diretto. Il ds Pretelli: Importante per noi allungare il passo; PRIMA CATEGORIA A. La schedina della 25^ giornata. Falco e Della Rovere si dividono la postaIl Pantano ritrova la forma e dilaga con il Muraglia. Sassocorvaro si impone con l’Osteria Nuova. Maior vince a Peglio. Marotta Mondolfo sorride ... msn.com Lucrezia Lante Della Rovere: chi è/ Carriera e amore:Fidanzato? Felicemente single da 7 anniLucrezia Lante della Rovere: chi è l'attrice che è debuttata nello spettacolo a 15 anni. Vita, carriera, amori e figlie: Ora sono single ma felice Lucrezia Lante della Rovere, con il suo cognome ... ilsussidiario.net O italiano da base, Guido Della Rovere (18), está usando a camisa 31 de Bastian Schweinsteiger. Victor Catalina facebook