Fabregas nel post partita di Como Pisa a analizzato le prestazioni della sua squadra soffermandosi anche sulla morte di Hartono. Il Sinigaglia vive una notte di pura estasi sportiva. Il Como travolge il Pisa con un perentorio 5-0, un risultato che non solo blinda il quarto posto in classifica, ma trasforma il miraggio della zona Champions League in una solida realtà. Al centro di questo capolavoro tattico e umano c’è lui, Fabregas, capace di trasformare una neopromossa in una delle macchine da calcio più ammirate della Serie A. Nonostante l’euforia per il risultato tennistico, il post-partita è stato segnato da un momento di profonda commozione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Fabregas non ha dubbi: «Vittoria dedicata a Michael Hartono. Champions? Il nostro obiettivo è uno solo»

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