Ezio Greggio ha espresso la propria opinione sulla scelta di far calciare il rigore decisivo a Locatelli nel pareggio contro il Sassuolo. Ha dichiarato di aver pensato che il calciatore tirasse in modo diverso e ha aggiunto di non capire perché non sia stato scelto Vlahovic. Greggio ha commentato la decisione senza ulteriori dettagli o analisi.

Ezio Greggio, dopo il pareggio contro il Sassuolo, ha commentato la decisione di far calciare il rigore decisivo a Locatelli. La recente uscita della Juventus si è rivelata una giornata profondamente negativa. I bianconeri hanno mostrato una preoccupante confusione tattica, vanificando innumerevoli e nitide occasioni da rete. Le criticità sono emerse fin dalle battute iniziali, con la formazione che ha concesso spazi, prendendosi qualche rischio di troppo in difesa durante il primo tempo. La mancanza di lucidità ha caratterizzato l’intera manovra, impedendo di concretizzare il gioco e di indirizzare la gara. Questa serie di leggerezze ha compromesso il risultato finale, lasciando grande amarezza a chi si aspettava un’altra prestazione e maggiore solidità. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Ezio Greggio polemico: «Rigore Locatelli? Pensavo tirasse in un altro modo! Non capisco perchè non sia andato Vlahovic»

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