Ex Guardia di finanza di Bergamo si parte con bonifiche e demolizioni

Un ex ufficiale della Guardia di finanza di Bergamo è coinvolto in un progetto che prevede bonifiche e demolizioni. I lavori sono iniziati ad aprile e riguardano un edificio che sarà destinato ad ospitare aule e uffici del nuovo campus giuridico dell’Università. La fase di intervento è in corso e si concentra sulla riqualificazione dell’immobile.

IL PROGETTO. I lavori ad aprile nell’edificio che ospiterà aule ed uffici del nuovo campus giuridico dell’Università. Presto al via il secondo lotto per la riqualificazione di palestra e piscina. Nel 2027 il cantiere per lo studentato. Nel maxi complesso di via Statuto che un tempo ospitava l’Accademia della Guardia di Finanza di via Statuto 21 si muovono passi silenziosi ma decisi per la nascita del futuro campus giuridico ed economico dell’Università. Un progetto ambizioso negli importi economici - oltre 60 milioni di euro di lavori di riqualificazione - e complesso nella gestione, con la suddivisione in tre lotti, a loro volta ripartiti in «stralci funzionali», cioè in micro fasi, ovvero dei sotto-cantieri ai quali l’arrivo della primavera imprimerà una svolta. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Ex Guardia di finanza di Bergamo, si parte con bonifiche e demolizioni Articoli correlati Salerno, Anna Marinelli entra a far parte della Guardia di FinanzaIn tanti si stanno complimentando in queste ore con lei e la sua famiglia per augurarle un percorso professionale ricco di soddisfazioni e successi,... Sequestro di oltre mille tonnellate di rifiuti, in gran parte tessili: accusa, traffico internazionale illegale Guardia di finanzaDi seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: Si sono svolte, rispettivamente, dal 6 al 26 ottobre 2025 e dal 17 al 30 novembre 2025 le... Una selezione di notizie su Ex Guardia di finanza di Bergamo si... Temi più discussi: Ex Guardia di finanza di Bergamo, si parte con bonifiche e demolizioni; Lodi: il comandante regionale della Guardia di finanza visita la futura sede in via Fanfulla; Noi non siamo carabinieri, il Tar riabilita ex comandante della Finanza dopo coro degli Allievi; Firenze, la Corte dei Conti indaga sui sovraprezzi dei biglietti dei musei: stimato un danno erariale di quasi 10 milioni. Ex Guardia di finanza di Bergamo, si parte con bonifiche e demolizioniI lavori ad aprile nell’edificio che ospiterà aule ed uffici del nuovo campus giuridico dell’Università. Presto al via il secondo lotto per la riqualificazione di palestra e piscina. Nel 2027 il canti ... ecodibergamo.it Allievi della Guardia di Finanza cantano Noi non siamo Carabinieri: il TAR annulla il rimprovero al ComandanteLa vicenda trae origine dal clima solenne dei preparativi per la cerimonia del Giuramento di fedeltà alla Repubblica e di consegna delle Fiamme, svoltasi ... infodifesa.it Caro carburanti, Mimit fornisce alla Guardia di Finanza l’elenco dei distributori che non hanno adeguato i prezzi https://qds.it/carburanti-mimit-gdf-nuovo-elenco-distributori-non-hanno-adeguato-prezzi-caro-rifornimento/ facebook Maxi operazione di soccorso in corso in Val Ridanna, nella zona di Racines, Alto Adige, dopo che una valanga ha travolto 10 persone. Mobilitato il Soccorso Alpino e la Guardia di Finanza. Allertato il Centro operativo di Innsbruck e gli ospedali Altoatesini. x.com