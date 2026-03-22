Europa suona l’allarme per la sicurezza Nel Grande Gioco siamo noi i più esposti

L’Europa si trova sotto pressione a causa di un missile iraniano lanciato verso Diego Garcia, che ha dimostrato la capacità di raggiungere aree lontane e ha inviato un messaggio chiaro sulla volontà di potenza. Questo incidente ha suscitato preoccupazione tra i governi europei, evidenziando come le minacce provenienti da aree lontane possano influenzare direttamente la sicurezza del continente.

Il missile iraniano lanciato verso Diego Garcia, come dimostrazione di raggio, di volontà e di messaggio, non riguarda solo l’Oceano Indiano o gli Usa: riguarda l’Europa, perché fa intendere plasticamente che lo spazio della minaccia si è allargato fino a lambire il nostro orizzonte di sicurezza. E, dunque, da ieri, per il Vecchio Continente, il Golfo non è più solo Hormuz paralizzato, che fa salire alle stelle i prezzi dell’energia: è anche il quadrante da cui può partire un attacco credibile. Il punto è che i diversi attori della crisi hanno almeno una loro grammatica strategica. Washington persegue una superiorità coercitiva senza voler pagare fino in fondo il prezzo politico di una guerra lunga. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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