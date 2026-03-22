Eurogol e sicurezza in difesa | Pavlovic è l’MVP rossonero per Milan-Torino

Da pianetamilan.it 22 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Continua la crescita di Strahinja Pavlovic sotto la guida di Massimiliano Allegri anche dal punto di vista offensivo, non solo in copertura. Con lo splendido gol segnato al Torino è arrivato a quota 4 in campionato. Non solo, grazie alla sua prestazione il serbo è stato votato dai tifosi rossoneri come MVP di Milan-Torino. (fonte: acmilan.com) "Il Milan si impone 3-2 contro il Torino in un pomeriggio ricco di emozioni a San Siro, una partita che ha avuto come protagonista indiscusso Strahinja Pavlovic. In primo luogo per il grandissimo gol del momentaneo 1-0, il terzo stagionale in casa per lui: una rete di pregevole fattura che rivedremo più volte in futuro. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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