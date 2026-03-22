Continua la crescita di Strahinja Pavlovic sotto la guida di Massimiliano Allegri anche dal punto di vista offensivo, non solo in copertura. Con lo splendido gol segnato al Torino è arrivato a quota 4 in campionato. Non solo, grazie alla sua prestazione il serbo è stato votato dai tifosi rossoneri come MVP di Milan-Torino. (fonte: acmilan.com) "Il Milan si impone 3-2 contro il Torino in un pomeriggio ricco di emozioni a San Siro, una partita che ha avuto come protagonista indiscusso Strahinja Pavlovic. In primo luogo per il grandissimo gol del momentaneo 1-0, il terzo stagionale in casa per lui: una rete di pregevole fattura che rivedremo più volte in futuro. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Eurogol e sicurezza in difesa: Pavlovic è l’MVP rossonero per Milan-Torino

Articoli correlati

Milan-Torino di Serie A 1-0: eurogol di Pavlovic! | Live NewsIl Milan l'ha sblocca grazie ad un eurogol di Pavlovic: dal limite ha lasciato partire un pallonetto di potenza che Paleari non è riuscito a parare...

Il Milan canta la Marsigliese e riacciuffa il secondo posto: è 3 a 2 al Torino. Decisivi Rabiot, Fofana e l’eurogol di PavlovicÈ un Milan che, vista l’assenza di Leao, si aggrappa all’uomo di fiducia di Max (Rabiot) e all’inaspettato Fofana.

Aggiornamenti e notizie su Eurogol e sicurezza in difesa Pavlovic...

Temi più discussi: Milan-Torino, le pagelle: Modric, 99 tocchi e un colpo di genio (7,5). Vlasic, un maestro (8); Milan-Torino 3-2, le pagelle: Fofana fa un gran gol (6,5), Pavlovic fa venire giù San Siro (6,5). Fullkrug e Nkunku mai pericolosi (5); PAVLOVI? MPV di MILAN-TORINO, gran gol e un ottima prestazione.; Serie A, Milan-Torino: pronostici, migliori quote e scommesse.

Milan-Torino, dove vedere la partita in TV e streaming: orario e formazioni ufficialiMilan-Torino è uno dei tre anticipi del sabato della 30ª Giornata di Serie A. La sfida di San Siro prenderà il via alle ore 18 e si potrà seguire in diretta TV e in streaming solo con DAZN. Leggi le n ... fanpage.it

Milan-Torino: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo realeDopo il successo del Napoli a Cagliari, rossoneri chiamati a rispondere per riprendersi il 2° posto. I granat però sono in fiducia ... tuttosport.com

#MilanTorino #SempreMilan #milan dubbi sul rigore dato ai granata. Ecco la moviola nei nostri commenti. facebook

#Milan- #Torino, le pagelle dei rossoneri: Maignan c'è, Rabiot fa la differenza x.com