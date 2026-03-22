Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Dal 1968 di Gimmo Etro: perché questo abito è un’icona del brand. L’eredità della stampa Paisley come codice culturale. La storia di Etro inizia nel 1968, quando Gimmo Etro fondò la propria azienda tessile con l’obiettivo di trasformare i tessuti in veri e propri simboli culturali. Questo approccio non si limita alla produzione industriale, ma affonda le radici nella tradizione delle stampe complesse, dove ogni motivo racconta una storia di viaggio e scoperta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Etro Paisley Foliage: l’abito che porta l’Italia nel mondo

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