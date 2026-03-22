AGI- Una palazzina è crollata, probabilmente a causa di una esplosione a via Tavagnasco, angolo via Ciglié, a Piana del Sole, a Roma. Sul posto la polizia e i vigili del fuoco. Secondo quanto si apprende, l'esplosione sarebbe dovuta a una condotta del gas. Tre le palazzine coinvolte e una quella crollata. Dalle prime informazioni, almeno due sarebbero i feriti gravi, trasportati presso ospedale Sant'Eugenio per le cure mediche dal 118. Si tratta di moglie e marito di 84 e 86 anni. Si cercano altre persone sotto le macerie, rendono noto i vigili del fuoco. Settanta persone in strada. "Nell'esplosione a Piana del sole 29 persone sono da evacuare e solo 2 hanno bisogno di assistenza alloggiativa". 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Esplosione di gas a Roma: crolla una palazzina a Piana del Sole, 2 feriti gravi

Articoli correlati

Esplosione di gas a Roma: crolla una palazzina a Piana del Sole, almeno 2 feriti graviAGI- Una palazzina è crollata, probabilmente a causa di una esplosione a via Tavagnasco, angolo via Ciglié, a Piana del Sole, a Roma.

Leggi anche: Esplosione a Roma, crolla una palazzina a Piana del Sole: coivolti altri edifici, ci sono feriti gravi

Tutto quello che riguarda Esplosione di gas a Roma crolla una...

Temi più discussi: L'esplosione in via Garibaldi a Catania; Esplosione di una bombola del gas a Tione: incendio in un appartamento, in corso i soccorsi; Trent'anni fa l'incubo della ButanGas, i figli del custode morto nell'esplosione: Papà ci mise in salvo, poi tornò indietro. L'autista del bus ci disse: la vostra casa salta in aria; Esplosione al parco degli Acquedotti: crolla il tetto di un casolare. Due morti.

Esplosione di una bombola di gas distrugge 3 villette: estratte 2 persone dalle macerie, 70 evacuati VIDEOSarebbe stata l'esplosione di una bombola di gpl a far crollare una palazzina in via Tavagnasco, in zona Piana del Sole a Roma. Lo rendono noto i vigili del fuoco. L'esplosione ... ilgazzettino.it

Esplosione di gas a Roma: crolla una palazzina a Piana del Sole, almeno 2 feriti graviAGI- Una palazzina è crollata, probabilmente a causa di una esplosione a via Tavagnasco, angolo via Ciglié, a Piana del Sole, a Roma. Sul posto la polizia e i vigili del fuoco. Secondo quanto si appre ... msn.com

A Piana del Sole, alla periferia di Roma, un'esplosione causata da una bombola di Gpl ha fatto crollare una palazzina e coinvolto anche altre due villette. I vigili del fuoco hanno estratto due persone dalle macerie e continuano le ricerche, mentre decine di resi facebook

Dopo l’esplosione nella periferia sud-ovest di Roma, che ha coinvolto più palazzine, un residente di Piana del Sole mostra i danni all’interno della sua abitazione: vetri distrutti, infissi piegati e detriti entrati fin dentro le stanze. Il video documenta la violenza del x.com