Esplosione di gas a Roma | crolla una palazzina a Piana del Sole 2 feriti gravi

Da agi.it 22 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI- Una palazzina è crollata, probabilmente a causa di una esplosione a via Tavagnasco, angolo via Ciglié, a Piana del Sole, a Roma. Sul posto la polizia e i vigili del fuoco. Secondo quanto si apprende, l'esplosione sarebbe dovuta a una condotta del gas. Tre le palazzine coinvolte e una quella crollata. Dalle prime informazioni, almeno due sarebbero i feriti gravi,  trasportati presso ospedale Sant'Eugenio per le cure mediche dal 118. Si tratta di moglie e marito di 84 e 86 anni. Si cercano altre persone sotto le macerie, rendono noto i vigili del fuoco. Settanta persone in strada.  "Nell'esplosione a Piana del sole 29 persone sono da evacuare e solo 2 hanno bisogno di assistenza alloggiativa". 🔗 Leggi su Agi.it

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