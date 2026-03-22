“Viven en un country” (vivete in un residence di lusso, et similia): così si apriva un ormai leggendario video di un tifoso argentino furioso per un tap-in sbagliato di un calciatore della sua squadra del cuore. Tale j’accuse in salsa sudamericana continuava con l’elenco esaustivo di tutti i privilegi dei calciatori: dalle auto di lusso ai milioni, passando per le dolci compagnie e tutti gli allenamenti e i trattamenti avanzati del calcio moderno. Il video si chiudeva con una domanda semplice: “Come puoi sbagliare un tap-in a un metro di porta sguarnita con tutti sti vantaggi?” Ecco, scommettiamo che parecchi (molti) tifosi della Juve ieri abbiano fatto lo stesso identico ragionamento, magari condito da qualche richiamo verbale a nostro Signore, tipico del Bel Paese. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Esattamente che succede nella testa dei tanti calciatori che oggi tirano rigori molli e innocui alla Locatelli?

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