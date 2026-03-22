Il sindaco di Castellammare di Stabia ha emesso un'ordinanza che blocca la vendita e il consumo di frutti di mare crudi. La misura è stata presa a causa dei rischi sanitari legati all’epatite A. La decisione riguarda tutti i rivenditori e i consumatori della zona e rimarrà in vigore fino a nuova comunicazione. La sospensione riguarda esclusivamente i prodotti crudi provenienti da determinate fonti.

"> Ordinanza del Sindaco di Castellammare di Stabia contro l’Epatite A. Castellammare di Stabia è in allerta per l’aumento dei casi di Epatite A. Nella serata di oggi, il sindaco Luigi Vicinanza ha firmato un’ordinanza urgente per tutelare la salute pubblica, a seguito della segnalazione del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL Napoli 3 Sud. Da gennaio 2026, ben 52 nuovi casi della malattia sono stati registrati nella città e nei comuni limitrofi. Questa ordinanza si è resa necessaria per affrontare la situazione critica e garantire la sicurezza alimentare. Il provvedimento specifico impone il divieto di somministrazione e consumo di frutti di mare crudi negli esercizi pubblici e nelle attività di ristorazione. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Epatite A: sospesa vendita e consumo di frutti di mare crudi per rischi sanitari.

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