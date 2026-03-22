Giorgia Soleri ha spiegato che il gonfiore addominale visibile nelle sue foto non è legato a una gravidanza, ma è un segnale dell’endometriosi. La cantante e influencer ha condiviso questa informazione per chiarire il malinteso e sottolineare una condizione di cui soffre. Nessun dettaglio su eventuali diagnosi o trattamenti è stato fornito.

Giorgia Soleri ha chiarito pubblicamente che il gonfiore addominale visibile nelle sue immagini non è dovuto a una gravidanza, ma rappresenta un sintomo dell’endometriosi. L’attivista ha utilizzato le storie di Instagram per smontare lo stereotipo secondo cui una pancia gonfia debba essere necessariamente legata alla maternità. La questione assume particolare rilevanza nel mese di marzo, dedicato alla consapevolezza su questa patologia che colpisce una donna su nove. Il gonfiore, definito tecnicamente come endobelly, è solo uno dei tanti sintomi invalidanti della malattia, spesso sottovalutati dal sistema sanitario e dalla società. Lo scontro tra apparenza e realtà medica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Endobelly: la pancia di Soleri non è gravidanza, ma

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