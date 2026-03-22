Empoli altra battaglia Caserta crede nel gruppo | Prestazione e risultato per trascinare i tifosi

Empoli si prepara a disputare il terzo scontro diretto in una settimana, dopo aver pareggiato contro Mantova e Spezia. Oggi alle 15, al Castellani, la squadra affronta il Pescara di Insigne in una partita cruciale. Il tecnico crede nel gruppo e punta a ottenere una prestazione convincente e un risultato positivo per coinvolgere i tifosi.

di Simone Cioni Terzo scontro diretto in una settimana per l’ Empoli, che dopo aver pareggiato con Mantova e Spezia oggi alle 15 ospita al Castellani Computer Gross Arena il Pescara di Insigne. Gli abruzzesi, al di là dell’ultimo posto in classifica, sono una squadra in salute come dimostrano i 14 punti nelle ultime 7 giornate che gli hanno permesso di tornare a credere nella salvezza, ma mister Caserta è chiaro. "Noi ci dobbiamo concentrare su quello che dobbiamo fare noi, la squadra sta bene anche se da quando sono arrivato abbiamo potuto lavorare poco su alcuni concetti che voglio dare alla squadra, perché abbiamo giocato ogni tre giorni.... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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