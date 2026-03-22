EmilBanca che occasione Il primo posto è vicino

Emil Banca mira a consolidare la sua posizione in classifica, mentre Pieve cerca di ottenere un risultato positivo e sorprendere gli avversari. Entrambe le squadre si preparano alla partita con l'obiettivo di ottenere punti importanti, in un match che si preannuncia determinante per le rispettive stagioni. La sfida si svolgerà sul campo e vedrà protagonisti i rispettivi giocatori.

Emil Banca per continuare l’ascesa verso la vetta della classifica, Pieve per stupire e fare un piacere ai cugini. Doppia trasferta bresciana per le bolognesi di rugby, attese, alle 14,30, dalla sesta di ritorno di serie B. A quattro turni dal termine, in testa c’è ancora grandissima bagarre per la conquista sia del primo posto, che vale la promozione diretta che per le altre posizioni di vertice che possono valere un posto agli spareggi. Emil Banca attesa dal testa-coda di Brescia con il Fiumicello. Qualità degli organici e motivazioni differenti fanno pendere l’ago della bilancia a favore dei ragazzi di Andrea Balsemin che non devono sottovalutare il confronto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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