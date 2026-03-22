Il 22 marzo 2026, la segretaria del Partito Democratico ha partecipato al voto per il Referendum sulla Giustizia presso un seggio a Roma, nel quartiere di Testaccio. La sua presenza si è svolta in un momento di grande attenzione pubblica sul tema, con i cittadini chiamati a esprimersi sulle proposte di modifica. La partecipazione di Schlein al voto è stata confermata ufficialmente.

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© Iltempo.it - Elly Schlein vota per il Referendum sulla giustizia

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