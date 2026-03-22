Elly Schlein vota per il Referendum sulla giustizia – Il video

Da open.online 22 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 22 marzo 2026, la segretaria del Partito Democratico ha espresso il suo voto al Referendum sulla Giustizia presso un seggio di Testaccio a Roma. La sua presenza è stata documentata in un video diffuso dall’Agenzia Vista. Nessun altro dettaglio su eventuali dichiarazioni o azioni associate al voto.

(Agenzia Vista) Roma, 22 marzo 2026 La segretaria del Pd Elly Schlein ha votato al Referendum sulla Giustizia a Roma presso il seggio di Testaccio. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Andrea Delmastro e il giallo della doppia vendita della sua quota nel ristorante con la figlia dell’uomo legato alla camorra Giorgia Meloni dimezza lo smart working, Giorgetti no. A palazzo Chigi sono pronti allo scontro: la minaccia dei pendolari Il Fatto quotidiano e Domani inguaiano il sottosegretario Delmastro: le foto nel locale della figlia del mafioso Caroccia. Una è di due mesi fa Giorgia Meloni con l’autotune sul referendum, perché è andata da Fedez: «Sembravo Crosetto». 🔗 Leggi su Open.online

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