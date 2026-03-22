Locate si è svegliata sotto shock ieri mattina quando è rimbalzata la notizia di un incidente mortale avvenuto a Milano, dove Elisa e Mithum, entrambi a bordo di una moto, hanno perso la vita in seguito a un incidente stradale. La sera prima, Elisa aveva detto all’amica: “Sappi che ti vorrò sempre bene”. La Polizia sta indagando sulle cause dello schianto.

Milano – Locate si è svegliata sotto shock ieri mattina quando è rimbalzata la notizia del gravissimo incidente stradale avvenuto a Milano nel quale hanno perso la vita Elisa Teodora Dranca, 20 anni compiuti il mese scorso, e l’amico Mithum Sandeepa Perera Kuranage, 23enne che la stava accompagnando a casa in moto. Milano, moto passa col rosso e si scontra con un taxi: morti due ragazzi di vent’anni Elisa era una ragazza solare, benvoluta da tutti. Venerdì sera si era preparata per andare alla festa di compleanno di un amico. “Siamo partiti da casa tutti insieme – racconta Daniel Rios, noto chef ed ex insegnante di Afol –, io ed Elisa eravamo amici fin da ragazzini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Elisa e Mithum morti nello schianto con la moto a Milano. A fine serata lei disse all’amica: “Sappi che ti vorrò sempre bene”

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“Non ho nulla contro Stefano De Martino direttore artistico di Sanremo, è bravo e farà molto bene. Però sarebbe stato bello vedere una musicista come Elisa prendere decisioni, e invece dovremo aspettare per questa rivoluzione.” Arisa a Repubblica x.com