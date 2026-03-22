Elicottero precipita in Qatar almeno 6 morti Le autorità | Guasto tecnico

Un elicottero si è schiantato questa mattina in Qatar, causando la morte di almeno sei persone. Le autorità hanno confermato che il incidente è stato causato da un guasto tecnico. Le squadre di soccorso stanno ancora cercando l’ultima persona dispersa tra i rottami dell’elicottero. La zona interessata è stata immediatamente messa sotto controllo.

Un elicottero del Qatar è precipitato stamani: il bilancio è di sei persone morte, mentre proseguono le operazioni di ricerca dell’ultima persona dispersa. Lo riferisce un comunicato del ministero dell’Interno citato da Reuters online. Il ministero aveva precedentemente dichiarato che l’elicottero era precipitato a seguito di un guasto tecnico verificatosi durante una «missione di routine».. 🔗 Leggi su Feedpress.me Articoli correlati Metro C, chiuse le fermate Mirti e Gardenie per guasto tecnico: bus sostitutivi fra Malatesta e CentocelleA causa di un guasto tecnico sono state chiuse le fermate Mirti e Gardenie della Metro C di Roma. Un attacco in Sud Sudan causa 169 morti, secondo le autorità localiAlmeno 169 persone sono state uccise da uomini armati il 1 marzo nel nord del Sud Sudan, dove le violenze si sono intensificate nelle ultime... Una raccolta di contenuti su Elicottero precipita Elicottero precipita in Qatar, almeno 6 morti. Le autorità: Guasto tecnicoUn elicottero del Qatar è precipitato stamani: il bilancio è di sei persone morte, mentre proseguono le operazioni di ricerca dell’ultima persona dispersa ... gazzettadelsud.it Qatar: elicottero caduto in mare, 6 morti e un dispersoUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it