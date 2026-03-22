Sette persone dell’equipaggio di un elicottero sono state trovate morte dopo il suo schianto nelle acque del Qatar. L’incidente è avvenuto a causa di un presunto guasto tecnico, secondo quanto dichiarato dalle autorità di Doha. Le autorità locali hanno recuperato i corpi e stanno ancora indagando sulle circostanze dell’incidente. Non sono stati segnalati sopravvissuti.

Sono stati ritrovati morti tutti e sette i membri dell’equipaggio dell’elicottero schiantatosi nelle acque territoriali del Qatar in seguito a quello che Doha ha definito un «guasto tecnico». La conferma di Ankara A riferirlo è il ministero della Difesa di Ankara, che ha confermato la presenza a bordo di tre cittadini turchi: un militare e due contractor dell’agenzia di sicurezza privata Aselsan. Le altre quattro vittime erano membri delle forze armate del Qatar. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Elicottero caduto nelle acque del Qatar, morti i sette componenti dell’equipaggio

Articoli correlati

Elicottero precipita in Qatar, almeno 6 morti. Le autorità: "Guasto tecnico"Un elicottero del Qatar è precipitato stamani: il bilancio è di sei persone morte, mentre proseguono le operazioni di ricerca dell’ultima persona...

Elicottero caduto a Benevento, morto anche il pilota: sono due le vittime dell’incidenteNon ce l'ha fatta Venanzio Rapolla, 68 anni, pilota dell'elicottero precipitato martedì scorso a Benevento ed ex ufficiale dell'Aeronautica.

Una selezione di notizie su Elicottero caduto

Temi più discussi: Volo di 20 metri dal ponte sulla Bidentina, si salva cadendo nel fiume: trasportato con l'elisoccorso al Bufalini; Motocilista finisce nelle acque di un canale di scolo a Vinci durante un temporale. In corso le ricerche; Cade con la moto da cross in un canale: ingegnere trovato morto dopo ore di ricerche; Vinci, esce di strada con la moto da cross e finisce nel fosso: ingegnere trovato morto dopo ore di ricerche.

Elicottero caduto nelle acque del Qatar, morti i sette componenti dell’equipaggioSono stati ritrovati morti tutti e sette i membri dell’equipaggio dell’elicottero schiantatosi nelle acque territoriali del Qatar in seguito a quello che Doha ha definito un «guasto tecnico». La ... msn.com

Qatar: elicottero caduto in mare, 6 morti e un dispersoUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it

INCIDENTE: SCIATORE CADE DURANTE UN FUORIPISTA A PRALI, INTERVIENE L’ELICOTTERO DRAGO https://www.pinerolo.news/2026/02/24/incidente-sciatore-cade-durante-un-fuoripista-a-prali-interviene-lelicottero-drago/ #prali #sciatore #caduto #fu facebook