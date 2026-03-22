Il Milan ottiene una vittoria contro il Torino e si riappropria del suo equilibrio in campionato. La squadra dimostra di dipendere molto da Adrien Rabiot, poiché senza di lui il rendimento si riduce significativamente. La partita conferma che l’apporto del centrocampista francese è determinante per le prestazioni della squadra. La vittoria permette al Milan di avvicinarsi alla zona scudetto.

Il Milan ritrova il suo baricentro e i tre punti contro il Torino, certificando una verità statistica inconfutabile: senza Adrien Rabiot, il Diavolo dimezza il proprio potenziale. Il rientro del francese a San Siro, bagnato dal primo gol personale davanti al pubblico rossonero, ha spazzato via le scorie del k.o. di Roma contro la Lazio, confermando il centrocampista come l’ago della bilancia del progetto Allegri. I numeri pubblicati dalla Gazzetta dello Sport sono impietosi per chiunque metta in discussione l’impatto dell’ex juventino: con lui in campo la media punti schizza a 2,38 (15 vittorie su 21 match), mentre la sua assenza fa sprofondare il rendimento a un mediocre 1,44. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Effetto Rabiot: il Milan cambia passo e vola a media scudetto

Articoli correlati

Milan, l’effetto Rabiot: dalla rissa a Marsiglia alla regia per lo Scudetto. Allegri si gode il suo “cavallo pazzo”Il Milan blinda il proprio secondo posto e lancia la sfida definitiva ai cugini dell’Inter, trascinato dalla solidità di un centrocampista che ha...

Un Milan con e un Milan senza Rabiot: quando c’è il francese, ritmo Scudetto. I numeri'Tuttosport' oggi in edicola ha dedicato un approfondimento ad Adrien Rabiot, classe 1995, centrocampista francese giunto al Milan nell'ultimo...

Tutto quello che riguarda Effetto Rabiot

Temi più discussi: Milan, ma chi hai comprato? Da Estupinan a Jashari 180 milioni spesi male, come potevi vincere? Si salvano solo Modric e Rabiot; SportMediaset: Sabato alle 13.45 torna Drive Up Video; Rabiot torna e cambia il Milan: Allegri ritrova il suo uomo chiave.

Alla fine ci pensa sempre Adrien, Tuttosport titola: Effetto RabiotCosì come nella gara di andata tra Milan e Torino, giocata nel giorno dell'Immacolata allo stadio Olimpico, anche ieri a San Siro la riscossa rossonera è stata guidata ... milannews.it

Il Diavolo torna in sella al suo Cavallo Pazzo: come cambia il Milan con Rabiot!Forse non c'era bisogno di un'ulteriore riprova, ma rivedere in campo ieri pomeriggio Adrien Rabiot dopo che aveva saltato la trasferta di Roma con la Lazio con le conseguenze che ... milannews.it

ALLEGRI EFFETTO CUORE RABIOT INSOSTITUIBILE x.com

C'è un Milan con Rabiot. Ed un Milan senza Rabiot. E lo si vede chiaramente in campo. Non solo a livello di risultati. Perché il francese in campo sposta gli equilibri. Caratteristiche fisiche importanti, intelligenza tattica, inserimenti letali. Rabiot per il Milan è fon facebook