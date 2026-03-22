Fucecchio affronta oggi una partita cruciale contro il Montelupo nell’ultima giornata di Eccellenza prima della pausa per il torneo delle regioni. La sfida si svolge in casa del Fucecchio, con l’obiettivo di ottenere punti importanti in chiave salvezza. La partita rappresenta un momento decisivo prima della ripresa del campionato prevista per il 12 aprile.

Scontro diretto importante in chiave salvezza per il Fucecchio nell’odierna ultima giornata di Eccellenza prima della sosta per il torneo delle regioni, con il campionato che riprenderà il prossimo 12 aprile. Oggi alle 14.30 al Corsini, infatti, i bianconeri ospitano il Castelnuovo Garfagnana, che in classifica li precede di appena un punto. Per la squadra di mister Menichetti, che non vince da nove gare, è quindi l’occasione per provare a scavalcare i diretti rivali e mettere un po’ di distacco tra se e la zona play-out. Nello stesso girone A il Montespertoli ospita invece a Baccaiano la Massese, a caccia di punti salvezza, con l’obiettivo di continuare a coltivare il proprio sogno play-off. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Eccellenza e Promozione. Fucecchio a caccia di punti preziosi. Partita casalinga per il Montelupo

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