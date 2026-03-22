È per te amore Regala un gratta e vinci alla fidanzata | c’erano 500mila euro | finisce malissimo tra loro

Una coppia riceve un gratta e vinci con una vincita di 500mila euro, destinata a cambiare le loro vite. La storia si conclude in modo inatteso e complicato, con un esito negativo. La vicenda si sviluppa in modo improvviso e senza preavviso, lasciando gli investigatori a ricostruire i dettagli di quanto accaduto. La vicenda si è svolta senza coinvolgimenti di altre persone o elementi legali.

Una vincita che avrebbe dovuto cambiare la vita di una coppia si è trasformata in una vicenda dai contorni surreali. Un episodio che sta facendo discutere e che riaccende il tema, sempre delicato, di cosa accade quando la fortuna entra in gioco nei rapporti personali. La storia arriva da Carsoli, in provincia dell’Aquila, e ruota attorno a un Gratta e vinci da pochi euro che si è rivelato decisivo. Quella che inizialmente sembrava una sorpresa romantica si è infatti trasformata in un caso finito all’attenzione delle forze dell’ordine. Leggi anche: Epatite A in Italia, arriva il divieto in tutta la città: “Non mangiateli”. Casi in aumento Regala un gratta e vinci alla fidanzata: c’erano 500mila euro: finisce malissimo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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