E’ morto l’armatore napoletano Salvatore Lauro | fece dell’Alilauro uno dei principali operatori del settore

E’ deceduto Salvatore Lauro, noto armatore napoletano e imprenditore, che ha trasformato l’Alilauro in uno dei principali operatori del settore del trasporto veloce nel golfo di Napoli. Lauro, anche ex senatore, è stato una figura di rilievo nell’imprenditoria marittima campana, riconosciuto per il ruolo svolto nel settore del trasporto rapido. La sua scomparsa lascia un vuoto importante nella storia dell’economia locale.

È morto Salvatore Lauro, armatore, imprenditore ed ex senatore della Repubblica, figura storica dell’imprenditoria marittima campana e tra i nomi più noti del trasporto veloce nel golfo di Napoli. Originario di Ischia e figlio di armatore, Lauro guidava da anni il gruppo familiare legato ai collegamenti marittimi con le isole del Golfo, consolidando il marchio Alilauro come uno dei principali operatori privati del settore. Sotto la sua guida, il gruppo aveva ampliato collegamenti e servizi nel Tirreno, rafforzando le tratte verso Ischia, Capri e la Penisola Sorrentina, mantenendo centrale il ruolo del trasporto veloce nel sistema turistico regionale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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