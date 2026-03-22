È morta Lacrime a Domenica In Mara Venier presa alla sprovvista

A Domenica In scatta un momento di gelo: in studio arriva Karla Sofia Gascon, nel cast del nuovo film di Carlo Verdone, e un filmato mandato in onda la sorprende nel punto più sensibile. Si vede l’attrice premiata agli European Film Awards mentre dedica il riconoscimento alla madre. Appena parte la clip, lei si commuove e scoppia a piangere, spiazzando tutti, Mara Venier compresa. Dopo il video, Karla prova a riprendersi e chiarisce subito perché quel passaggio l’ha travolta: “Non mi ricordavo di aver detto queste parole, alla fine la mia mamma è morta, il discorso l’avevo fatto per lei”. A quel punto la conduttrice capisce la gaffe e tenta di rimediare, con un tono visibilmente dispiaciuto e protettivo verso l’ospite. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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