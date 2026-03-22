E Michela Gaudenzi lascia lo staff del sindaco | Ma a malincuore

Michela Gaudenzi ha annunciato le sue dimissioni dallo staff del sindaco Andrea Biancani, spiegando di aver deciso di lasciare la posizione perché sta seguendo il percorso per diventare insegnante. La decisione è stata comunicata con rammarico, anche se si avvicina a un nuovo obiettivo professionale. Gaudenzi ha lasciato il suo ruolo dopo aver lavorato con il primo cittadino.

Michela Gaudenzi (foto) si è dimessa da membro dello staff del sindaco Andrea Biancani, anche perché sta coronando l’aspirazione di diventare insegnante. E non solo. "Vero – conferma la professionista, esperta di museologia, didattica dell’arte e operatrice culturale –. Recentemente ho partecipato a un concorso per insegnare alla primaria e ho ricevuto diverse chiamate che sono stata costretta a declinare per motivi di incompatibilità contrattuale. Purtroppo, non è possibile prestare servizio presso due pubbliche amministrazioni contemporaneamente". Perché? "L’attuale incarico fiduciario nello staff del sindaco, pur essendo a termine e part-time, mi inquadra a tutti gli effetti come dipendente pubblico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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