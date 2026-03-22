L'abbraccio tra toghe e politica si spezza, segnando la fine di un sistema che ha causato miliardi di euro e il dolore di molte persone innocenti. Le vittime di malagiustizia, spesso, scelgono di sostenere il cambiamento votando Sì, sperando di riformare un meccanismo giudiziario che non ha funzionato. La questione rimane aperta e di attualità.

Non c’è vittima di malagiustizia che non voti Sì per cambiare le regole di un gioco che non funziona. La legge non è uguale per tutti, per i magistrati è più uguale degli altri perché i loro errori che ci costano 40 miliardi di Pil in meno, 100mila detenzioni ingiuste dal 1992 a oggi, 226mila assolti in primo grado solo negli ultimi due anni nonostante la «ragionevole previsione di condanna» prevista dalla riforma Cartabia e la figuraccia a livello europeo delle sanzioni per la violazione del giusto processo, della ragionevole durata dei procedimenti e per la compressione del diritto alla difesa. Ma nessuno di loro paga, a differenza delle loro vittime che vedono le proprie esistenze cancellate. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - È la fine dell’abbraccio toghe-politica costato miliardi e sangue di innocenti

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