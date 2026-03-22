Un viaggio organizzato da iO Donna porta i partecipanti in una villa veneta progettata da Palladio, la prima del suo genere. Christian Malinverni, che vive in questa residenza, condivide alcune informazioni sulla storia e sull’architettura dell’edificio. L’evento si svolge in un contesto di scoperta culturale e di approfondimento sul patrimonio architettonico locale. La visita mira a offrire un’esperienza diretta e coinvolgente ai partecipanti.

«L o sa che vivo nella prima villa veneta mai progettata da Palladio?». Christian Malinverni, proprietario di Villa Godi Malinverni, nel Vicentino, racconta spesso questo episodio accaduto negli Stati Uniti quan-do, durante un incontro ufficiale alla Casa Bianca, si trovò a conversare con il segretario di Stato americano: «Amazing» («Incredibile») fu la risposta stupita del diplomatico. Palladio per lui era un genio del passato, il grande maestro del Rinascimento a cui l’architetto James Hoban si era ispirato per progettare la Casa Bianca. Pensava che quelle architetture fossero dei musei e non potessero essere luoghi abitati ancora oggi. Malinverni ricorda l’aneddoto nel secondo docufilm dedicato alle Ville Venete, Humus & Humanitas, presentato l’anno scorso all’82a Mostra del Cinema di Venezia. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - È il viaggio che iO Donna ha organizzato apposta per voi

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