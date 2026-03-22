È stato pubblicato al cinema il film ‘Idoli – Fino all’ultima corsa’, dedicato alla Moto GP. La pellicola racconta una storia legata a questo sport e include un trailer che anticipa i contenuti. La produzione si inserisce nel panorama cinematografico italiano, che sta vivendo un momento di rinnovamento, con questo film che si propone come uno dei titoli di rilievo di queste settimane.

Se è vero che il cinema italiano stia avendo il suo revival, drammatico e psicolgoico, Idoli – Fino all’ultima corsa, è uno di quegli assi nella manica che si gioca in queste settimane. Se vorrete recuperarlo, è al cinema, già da giovedì 19 marzo 2026, Idoli – Fino all’ultima corsa, film diretto da Mat Whitecross e interpretato da Óscar Casas e Claudio Santamaria. La trama e il trailer. Edu è un giovane pilota motociclistico particolarmente aggressivo di cui nessuna squadra si fida. Eli, team leader dell’ Aspar Team in Moto2, gli offre un’opportunità a condizione che sia suo padre, Antonio Belardi, ad allenarlo. Edu non vede il padre da molti anni, un ex pilota che si è ritirato dalle piste dopo aver causato la morte di un altro pilota durante una gara. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - È arrivato al cinema ‘Idoli – Fino all’ultima corsa’: il film sulla Moto GP, trama e trailer

Articoli correlati

Leggi anche: Idoli – Fino all’ultima corsa: trailer italiano, MotoGP e adrenalina con Claudio Santamaria – al cinema 19 marzo!

Nuovo trailer di “Pretty Woman”, il film torna al cinema per San ValentinoMILANO – Dopo il grande successo di Natale con Mamma, ho perso l’aereo, che ha portato nelle sale 180 mila spettatori, il 2026 segnerà il ritorno di...

Tutto quello che riguarda È arrivato al cinema 'Idoli Fino...

Temi più discussi: Idoli - Fino all'ultima corsa, trama e cast del film sulla MotoGP con Claudio Santamaria; Cinema. Ritorno nello Spazio con L’ultima missione e corse su due ruote con Idoli; Idoli ci prova seriamente a fare un film di corse, ma solo una cosa funziona (ed è Claudio Santamaria); ‘Idoli – Fino all’ultima corsa’, il viaggio nei circuiti MotoGP con Claudio Santamaria.

È arrivato al cinema ‘Idoli – Fino all’ultima corsa’: il film sulla Moto GP, trama e trailerSe è vero che il cinema italiano stia avendo il suo revival, drammatico e ... msn.com

Idoli – Fino all’ultima corsa arriva al cinema: tanta adrenalina in MotoGPIdoli - Fino all’ultima corsa: Claudio Santamaria e Óscar Casas in MotoGP tra disciplina e seconde possibilità. Trama, cast e dettagli. quotidianomotori.com

Il brivido della corsa al cinema. Idoli - Fino all’ultima corsa con Claudio Santamaria, Óscar Casas e Ana Mena, ora in sala. #IdoliIlFilm facebook

Il brivido della corsa al cinema. Idoli - Fino all’ultima corsa con Claudio Santamaria, Óscar Casas e Ana Mena, ora in sala. #IdoliIlFilm x.com