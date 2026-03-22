Due missili di avvertimento

Due missili di avvertimento sono stati segnalati nella notte tra domenica e lunedì in una regione del Medio Oriente. Le autorità locali hanno confermato l'evento senza annunciare danni o feriti. L'episodio si inserisce in un quadro di tensioni crescenti nella zona, con il lancio di altri missili che si sono verificati nelle settimane precedenti. Nessuna responsabilità è stata rivendicata fino a questo momento.

di Lorenzo Mantiglioni ROMA La guerra in Medio Oriente si fa sempre più complessa. Nella notte tra venerdì e sabato Teheran ha lanciato due missili balistici a raggio intermedio contro l’isola di Diego Garcia, nell’Oceano Indiano, senza però colpire la base militare anglo-americana: uno ha avuto un malfunzionamento in volo, mentre l’altro è stato intercettato da un sistema SM-3 lanciato da una nave da guerra statunitense. Un attacco che preoccupa anche l’Europa. Secondo le ricostruzioni, infatti, la distanza percorsa – circa 3.800 chilometri – dimostrerebbe una capacità di gittata ben superiore ai 2.000 chilometri più volte indicati da Teheran. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Due missili di avvertimento Articoli correlati Leggi anche: I missili Patriot poi l'avvertimento di Trump all'Iran: "Senza accordo faremo qualcosa di duro..." «Due droni iraniani contro Cipro», allerta sulle basi britanniche: l’avvertimento da Londra a TeheranIl ministro della Difesa britannico John Healey ha rivelato a Sky News che l’Iran ha lanciato due droni in direzione di Cipro, dove si trovano basi... Missili sul Tel Aviv in serata: almeno 7 feriti Una selezione di notizie su Due missili Temi più discussi: Due missili di avvertimento; Iran, missili verso Diego Garcia. Idf: Possono colpire Roma. Decine di feriti nel sud di Israele; Missile contro la base italiana a Erbil, Crosetto: nessun ferito. LA GIORNATA DEL 12 MARZO - LIVE BLOG; Guerra in Medio Oriente, Paolo Capitini sul raid iraniano: È un avvertimento. Guerra in Medio Oriente, Paolo Capitini sul raid iraniano: È un avvertimentoIl generale Paolo Capitini commenta in collegamento con 4 di sera weekend il lancio da parte dell'Iran di due missili balistici verso la base congiunta anglo-americana sull'isola di Diego Garcia, ... tgcom24.mediaset.it L'Iran e la bugia sui missili che ora spaventa l'Europa: possono raggiungere Roma e Milano. Il messeggio di Teheran: «Siete in pericolo»Teheran ha mentito sul suo programma missilistico. Si era ipotizzato in passato che i missili in possesso del regime potessero superare i 2.000 ... msn.com Missili su Israele, colpite le città di Arad e Dimona: 100 feriti. Haaretz: le difese aeree israeliane non riescono a intercettare i missili iraniani, colpite le due città in due distinti bombardamenti. Oltre 100 feriti. Il ministro dell'Istruzione israeliano Yoav Kish ha annu - facebook.com facebook Il #RegnoUnito condanna gli attacchi iraniani dopo il lancio di due missili balistici contro una base militare anglo-americana a Diego #Garcia. #Londra parla di minaccia diretta agli interessi britannici e agli alleati, mentre conferma che la RAF è impegnata n x.com