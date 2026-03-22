Due Labrador con oltre un milione di follower su @dognamedstella hanno condiviso video di episodi in cui si sono trovate intrappolate in spazi stretti o in situazioni improvvise. Le due cagne, Stella e Mabel, hanno mostrato le proprie reazioni davanti a diverse trappole domestiche che si sono rivelate virali sui social, attirando l'attenzione di molti utenti.

Stella e Mabel, i due Labrador con un milione di follower su @dognamedstella, hanno documentato una serie di imprevisti in cui si sono trovate bloccate in spazi ristretti o situazioni improvvise. Il video virale, che ha superato le 46.600 like, mostra come questi cani finiscano intrappolati tra mobili, neve o ostacoli domestici senza apparente colpa esterna. Non si tratta di incidenti gravi ma di momenti di scarsa consapevolezza spaziale che hanno generato un ampio interesse online. I due animali, definiti rispettivamente Queen of Leaves e Unstable Mabel, dimostrano una tendenza ricorrente a cercare rifugi dove non possono uscire da sole. La reazione del pubblico è stata immediata: molti utenti hanato l’espressione accusatoria nei loro occhi, attribuendo la responsabilità ai proprietari. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Due labrador intrappolati: 10 trappole domestiche virali

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