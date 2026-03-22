Dragons più cinici contro Bottegone

I Dragons affrontano Bottegone in una fase complicata, con diverse assenze e infortuni che incidono sulla squadra. L’allenatore ha commentato che, in questa situazione, si tende a concentrarsi esclusivamente sui problemi fisici senza considerare altri aspetti. La squadra si prepara alla partita con un atteggiamento più cinico, cercando di evitare le scuse facili e di affrontare la sfida con determinazione.

"In questa fase per noi difficile, rischiamo di puntare il dito sempre e solo su un aspetto ed è una cosa che non paga: è vero che abbiamo infortuni e acciacchi ma troppe volte abbiamo dato colpa solo a tutto ciò. Non siamo come quelli di un mese fa per via dei quei problemi, per carità però dobbiamo fare un basket diverso, più cinico e ragionato". Coach Edoardo Banchelli non usa mezzi termini, per scuotere e motivare i "suoi" Dragons nel match valido per la ventottesima giornata del campionato di Serie C di basket contro Bottegone che prenderà il via oggi alle 18 alle Toscanini. Mai come adesso il sodalizio pratese ha bisogno di... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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