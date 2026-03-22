Dove vedere in tv Larissa Iapichino oggi Mondiali indoor atletica 2026 | orario avversarie streaming

Oggi Larissa Iapichino gareggia nel salto in lungo ai Mondiali indoor di atletica 2026, in programma presso la Kujawsko-Pomorska Arena di Torun. La competizione coinvolge diverse avversarie e si può seguire in diretta televisiva o in streaming. L’atleta italiana si prepara a confrontarsi con le altre concorrenti in questa fase della manifestazione.

Larissa Iapichino si presenta con ambizioni importanti al via della gara di salto in lungo valevole per i Campionati Mondiali indoor di atletica 2026, in corso di svolgimento presso la Kujawsko-Pomorska Arena di Torun. La stella azzurra andrà a caccia di una grande misura sulla pedana polacca, nel tentativo di superare o avvicinare i 7 metri per conquistare la prima medaglia iridata della carriera. La figlia di Fiona May ha infatti un palmares di tutto rispetto a livello continentale ed è la campionessa d’Europa al coperto in carica, mentre le è sempre mancato qualcosa per salire sul podio tra Mondiali e Giochi Olimpici. Stamattina l’occasione sembra propizia per sfatare questo tabù, ma sono tante le avversarie competitive che dovrà fronteggiare la 23enne toscana pur vantando il secondo accredito stagionale tra le iscritte. 🔗 Leggi su Oasport.it

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