dove vedere fiorentina inter e tutto lo sport in tv di domenica 22 marzo

Domenica 22 marzo sarà una giornata ricca di eventi sportivi trasmessi in tv. Tra le principali partite, si gioca la sfida tra Fiorentina e Inter, mentre in MotoGP si corre in Brasile. Inoltre, si disputa la finale di Coppa di Lega inglese tra Arsenal e Manchester City, e sono previste altre gare e competizioni di rilievo. Gli appassionati potranno seguire tutto in diretta sui canali televisivi dedicati.

Da non perdere la MotoGP in Brasile, la finale di Coppa di Lega inglese Arsenal-Manchester City, lo sci e il tennis. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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