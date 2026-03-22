Un'Italia ancora lontana da una primavera stabile, quella delineata dalle ultime previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci, che traccia un quadro meteorologico dinamico e a tratti perturbato fino alla fine di marzo. Le sue previsioni, aggiornate con nuovi dettagli, raccontano di una stagione che fatica a decollare, lasciando spazio a piogge, freddo e persino nevicate fuori stagione. “La primavera? La vedremo poco”, afferma l'esperto senza mezzi termini in un video sul canale YouTube MeteoGiuliacci, sottolineando come nei prossimi dieci giorni saranno ancora le perturbazioni a dominare lo scenario atmosferico italiano. In particolare, le regioni del medio Adriatico, il Sud, il Lazio e le Isole Maggiori saranno le più esposte a condizioni instabili. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Dov'è finita la primavera? Giuliacci gela tutti: le previsioni per tutto marzo

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