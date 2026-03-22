Dopo i 50 anni | 5 cause di stanchezza cronica da smascherare

Dopo i 50 anni, molte persone sperimentano una sensazione di stanchezza persistente che può influire sulle attività quotidiane. Questa condizione, chiamata anche astenia, si manifesta con una fatica continua che non scompare con il riposo. Sono state identificate cinque cause principali che contribuiscono a questa condizione, senza considerare possibili fattori esterni o motivazioni specifiche.

La stanchezza cronica, nota come astenia, si presenta dopo i 50 anni come una condizione pervasiva che compromette la qualità della vita quotidiana. Questo affaticamento fisico e mentale è causato da cambiamenti metabolici e sbalzi ormonali tipici di questa fase dell’esistenza. I sintomi includono sonnolenza, difficoltà di concentrazione, perdita di memoria e sbalzi d’umore improvvisi che impediscono il completamento delle attività giornaliere. Oltre agli aspetti psicologici, si manifestano crampi muscolari e una sensazione generale di esaurimento fisico. Cinque cause specifiche spiegano questo fenomeno: la menopausa con il calo di estrogeni e progesterone, l’aumento del cortisolo legato allo stress, il consumo eccessivo di caffeina, i problemi alla tiroide e le abitudini alimentari errate. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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