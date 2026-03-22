Donne d’oro | Dosso e Battocletti mondiali nell’atletica Pirovano alza la Coppa di discesa

L’Italia registra vittorie importanti nel mondo dello sport femminile con Dosso e Battocletti che conquistano titoli mondiali nell’atletica e Pirovano che solleva la Coppa di discesa. La giornata si distingue per i successi delle atlete italiane in discipline diverse, tra pista e sci, dimostrando un andamento positivo delle rappresentanti italiane in competizioni internazionali. La giornata si conclude con un bilancio di risultati significativi per lo sport femminile italiano.

Donne d’oro: l’Italia vola tra pista e neve. È una giornata che ha un filo conduttore chiarissimo: l’Italia vince al femminile. Tra atletica e sci alpino, sono le donne a prendersi la scena e a riscrivere gerarchie e medaglieri. Da una parte Zaynab Dosso e Nadia Battocletti dominano ai Mondiali indoor di Torun, dall’altra Laura Pirovano firma una doppietta storica sulle nevi norvegesi. In mezzo, a tenere alta la bandiera maschile, ci pensa il solito Dominik Paris, che non tradisce mai. Dosso e Battocletti: doppio oro e Italia davanti a tutti. A Torun l’atletica azzurra vive una notte perfetta. Dopo il successo di Andy Diaz nel triplo, arrivano altri due ori che proiettano l’Italia in cima al medagliere. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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