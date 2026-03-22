Donna muore su volo per Londra ma il pilota non inverte la rotta La salma resta sull’aereo per 13 ore

Una donna di circa 60 anni è deceduta a bordo di un volo da Hong Kong a Londra, circa un'ora dopo il decollo. Nonostante il decesso, il pilota ha scelto di continuare il viaggio senza effettuare un atterraggio di emergenza, e la salma è rimasta sull’aereo per circa 13 ore prima di essere sbarcata. La compagnia aerea ha confermato i fatti senza ulteriori commenti.

Una donna di circa 60 anni è morta su un volo Hong Kong-Londra un’ora dopo il decollo. Il pilota ha deciso di proseguire senza atterrare. Una scelta che ha pesato su tutte le persone a bordo, a partire dai familiari della defunta. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Muore su volo Hong Kong-Londra, il corpo in cambusa per 13 ore: “Proteste dei passeggeri per il cattivo odore”Una donna di 60 anni è morta poco dopo il decollo su un volo British Airways da Hong Kong a Londra. Donna muore in aereo dopo il decollo: i passeggeri hanno trascorso 13 ore con un cadavere a bordo, mentre si diffondeva un “cattivo odore”Sarà sicuramente un viaggio che difficilmente dimenticheranno i passeggeri della British Airways. Una raccolta di contenuti su Donna muore Temi più discussi: Muore su volo Hong Kong-Londra, il corpo in cambusa per 13 ore: Proteste dei passeggeri per il cattivo odore; Donna muore in aereo dopo il decollo: i passeggeri hanno trascorso 13 ore con un cadavere a bordo, mentre si diffondeva un cattivo odore; L’angelo del focolare che muore tutti i giorni; Travolta da un’auto mentre cammina sulla provinciale: Cristina Corbellini di Frascarolo muore sul colpo a 57 anni. Donna muore in volo: pilota non inverte la rotta. Il corpo resta sull’aereo per 13 ore, forte odore a bordoUna donna di circa 60 anni è morta su un volo Hong Kong-Londra un’ora dopo il decollo. Il pilota ha deciso di proseguire senza atterrare. Una scelta che ha pesato su tutte le persone a bordo, a ... fanpage.it Muore su volo Hong Kong-Londra, il corpo in cambusa per 13 ore: Proteste dei passeggeri per il cattivo odoreUna donna di 60 anni è morta poco dopo il decollo su un volo British Airways da Hong Kong a Londra. Il corpo è rimasto per 13 ore nella cambusa. Sui media britannici si legge: Proteste dei passeggeri ... fanpage.it Si accascia mentre mangia in un locale della piazza: donna muore davanti ai clienti x.com SCENDE DELL'AUTO E VIENE TRAVOLTA: MUORE A 51 ANNI Una tragedia ha scosso nella notte Lisciano Niccone: una donna di 50 anni,ha perso la vita travolta da un'auto dopo una cena con amici. La vittima è deceduta sul colpo. Sull'accaduto indagano facebook