Dominik Paris ha conquistato la vittoria nel Super-G alle finali di Coppa del Mondo di sci 2026 a Lillehammer, dopo aver già vinto anche la discesa libera. La gara si è svolta sulla pista norvegese e ha visto il successo dello sciatore italiano, che ha concluso con il miglior tempo. La vittoria si aggiunge a quella ottenuta nella discesa libera nelle stesse finali.

Dopo la vittoria nella discesa libera, Dominik Paris si è aggiudicato anche il Super-G maschile di Lillehammer. Dietro di lui Kriechmayr e Haaser. Tra gli azzurri, quinto posto per Franzoni. Nono Casse e 12° Bosca; infine Innerhofer al 18° posto. Back to back dunque per Paris sull’Olympiabakken di Kvitfjell. Dopo lo splendido successo nella discesa di sabato, il campione della Val d’Ultimo mette a segno il successo anche nel superG, con una gara all’attacco e senza errori. Si tratta della vittoria numero 26 della carriera del capitano azzurro, la sesta in superG, che lo proietta nell’olimpo dei più grandi di sempre nella velocità. Sul terreno norvegese non c’è nessuno in grado di batterlo: la vittoria di oggi è l’ottava, cinque in discesa e tre in superG. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Dominik Paris vince anche il Super-G alle finali di Coppa del Mondo di sci 2026

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