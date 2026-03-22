Domenica 22 Marzo Live Rai Sport | Sci Alpino Finali Lillehammer Atletica Leggera Pallavolo

Domenica 22 marzo, Rai Sport trasmette in diretta gli eventi principali del giorno, tra cui le finali di sci alpino a Lillehammer, le gare di atletica leggera e le partite di pallavolo. La giornata si svolge tra neve, pista e parquet, offrendo agli spettatori una panoramica di competizioni di rilievo internazionale. La programmazione si concentra su questi appuntamenti per seguire da vicino le sfide più importanti del momento.

Tra neve, pista e parquet, il palinsesto del 22 marzo mette al centro su Rai Sport grandi eventi internazionali decisivi. In vista del weekend, Domenica 22 Marzo 2026, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e. su Digital-News.it Tra neve, pista e parquet, il palinsesto del 22 marzo mette al centro su Rai Sport grandi eventi internazionali decisivi.. In vista del weekend, Domenica 22 Marzo 2026, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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