Distretto del Cappello in sofferenza

Il settore del cappello ha chiuso il 2025 con risultati negativi, secondo le stime della Federazione italiana TessiliVari basate sui dati Istat. Durante l’anno, le importazioni sono calate dello 0,8% e le esportazioni del 2,1%. I numeri indicano una diminuzione sia sul fronte delle entrate provenienti dall’estero che di quelle inviate all’estero.

Il 2025 si chiude in rosso per il settore del cappello. Secondo le stime della Federazione italiana TessiliVari su dati Istat, nel periodo gennaio – dicembre 2025 in un anno sono scesi entrambi i parametri di riferimento: importazioni -0,8%, esportazioni -2,1%. Un saldo negativo che si legge anche su altri elementi numerici di valutazione come il numero delle imprese e addetti ai lavori impegnati nel settore cappello. L’unico elemento positivo riguarda la produzione di berretti, che sembra intravedere la luce in fondo al tunnel. "Ci sono vari elementi che hanno determinato questi dati – commenta Paolo Marzialetti, presidente nazionale... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Distretto del Cappello in sofferenza Articoli correlati Convegno sulla Zes con 50 imprenditori del distretto del cappelloIl cuore pulsante del Distretto del cappello ha risposto positivamente all’incontro pubblico svoltosi a Massa Fermana giovedì sera, dove oltre... L’arte del cappello dal 1914. La storia del costume passa anche dai copricapi: "Il segreto? L’artigianalità"Tra le realtà che raccontano una tradizione, in una stradina del centro di Como, a pochi passi dal lago c’è la Cappelleria Melegari. China’s “Vegetable Train” — Farmers Ride to the City Just to Sell Vegetables Una raccolta di contenuti su Distretto del Cappello in sofferenza Temi più discussi: Distretto del Cappello in sofferenza; Calzature e cappelli: nel Fermano Il Made in Italy torna ad affermarsi; OLEGGIO CASTELLO - Il Castello delle Sorprese 2026; Abc, atto secondo: espositori anche da Spagna e Portogallo. Distretto del Cappello in sofferenzaIl 2025 si chiude in rosso per il settore del cappello. Secondo le stime della Federazione italiana TessiliVari su ... ilrestodelcarlino.it Distretto del cappello, la crisi non fa sconti nel Fermano. Export in picchiata, nel primo trimestre -7,1% sul 2024FERMO La crisi del lusso colpisce anche il distretto del cappello Fermano-Maceratese. Secondo i dati tendenziali ricavati dalle stime della Federazione italiana industriali dei TessiliVari e del ... corriereadriatico.it Il cuore pulsante del Distretto del cappello ha risposto positivamente all’incontro pubblico svoltosi a Massa Fermana giovedì sera, dove oltre... - facebook.com facebook