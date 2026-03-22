Disastro Kepa in Carabao Cup con l'Arsenal ma non è la prima volta | tre errori in tre finali
La papera di Kepa in Carabao Cup contro il City è solo l'ultimo disastro in tre finali da incubo cominciate con la lite in campo con Sarri ai tempi del Chelsea. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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