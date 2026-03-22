Disagi in stazione | A Pisa mancano le sale blu

A Pisa sono stati segnalati problemi nella stazione, dove manca una sala blu dedicata ai viaggiatori. Alcuni utenti hanno riscontrato difficoltà nelle operazioni di routine a causa di questa carenza. La mancanza di spazi adeguati si riflette in disagio durante le attese e le procedure di viaggio. La questione riguarda principalmente l’assenza di un’area specifica per i passeggeri.

Per qualcuno anche le azioni più semplici e quotidiane possono rappresentare un disagio, se non adeguatamente gestite. Alessandro Ucini, 48 anni, ex atleta di judo, lavora come centralinista al comune di Rosignano, e spesso si trova a doversi recare a Pisa in treno. Numerose sono le difficoltà alle quali va incontro, come persona ipovedente, alla stazione di Pisa. Qual è il più grande impedimento che incontra prendendo il treno alla stazione di Pisa? "Il problema principale è la totale assenza di sale blu: un tempo c’erano, ma da dopo il Covid sono state totalmente eliminate, e per me è diventato un vero disagio prendere il treno" Cosa sono le sale blu? "Sono dei punti di assistenza specializzati presenti nelle varie stazioni ferroviarie italiane per il supporto delle persone con mobilità ridotta o disabilità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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